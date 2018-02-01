В Беларуси по-прежнему будет обеспечен равный доступ для всех граждан к медуслугам

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси по-прежнему будет обеспечен равный доступ для всех граждан к медицинским услугам, сообщил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко, отвечая на вопрос о возможном возмещении затрат на здравоохранение теми гражданами, которые находятся в трудоспособном возрасте и не хотят работать, передает корреспондент БЕЛТА.
"Ни о каком возмещении затрат на медицинскую помощь не говорим. Задача и социальной политики, и Президент об этом не раз сказал - мы обязаны обеспечить равный доступ для всех граждан нашей страны к медицинским услугам и оказанию медпомощи", - сказал Валерий Малашко.-0-
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