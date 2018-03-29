В Беларуси по вине бесправников за два месяца произошло более 20 аварий

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе-феврале по вине бесправников произошло более 20 аварий, сообщила БЕЛТА старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Анна Банадык.

"В январе-феврале текущего года по вине бесправников произошло 21 ДТП, где 6 человек погибли и 19 получили ранения. За два месяца пресечено практически 7 тыс. фактов управления транспортным средством лицами без водительских удостоверений. За весь прошлый год таких случаев было почти 55 тыс., - проинформировала Анна Банадык. - Далеко не все водители считают для себя нужным отказаться от поездки, если не имеют прав. Об этом свидетельствует и статистика дорожных происшествий, и количество задерживаемых за управление транспортом без водительского удостоверения. Определенное количество водителей лишаются его за нарушения ПДД, немало и тех, в том числе водителей мопедов и мотоциклов, кто даже не стремится пройти обучение и законно получить право управления".

Госавтоинспекция 30 марта проведет по всей стране Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Тот не прав, кто за рулем без прав!". Мероприятия будут направлены на предупреждение и пресечение фактов управления авто бесправниками, на профилактику аварий по их вине. Сотрудники ГАИ проведут встречи в трудовых коллективах, напомнят пешеходам и водителям об их правах и обязанностях, разъяснят порядок получения водительского удостоверения, расскажут о правилах безопасного поведения на дороге, об ответственности за нарушения законодательства.

Управление транспортным средством без соответствующего на то права, а также передача управления лицу, не имеющему права управления, влечет наложение штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин (1 БВ - Br24,5). За повторное такое нарушение в течение года накладывается взыскание в виде штрафа от 20 до 50 базовых или применяется административный арест на срок до 15 суток.-0-