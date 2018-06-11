В Беларуси почти 9,7 тыс. человек обратились к медикам после укусов клещей

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года к медикам после укусов клещей обратились 9 695 человек, треть из них - дети. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года число обращений выросло в 1,6 раза. Больше всего обратившихся к медикам за январь-май в Гродненской и Могилевской областях, меньше всего - в Минской и Гомельской. Чаще всего клещи находят своих жертв в лесных массивах и сельской местности.

В республике проводятся профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия по недопущению распространения клещевых инфекций. В частности, речь идет об энтомологическом обследовании территорий, акарицидных обработках.

Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения. Информация о мерах профилактики, действиях при обнаружении клеща размещена на сайтах республиканского, областных центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.-0-