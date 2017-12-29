В Беларуси подвели итоги эксперимента по сокращению сроков внутриквартирных работ при капремонте

29 декабря, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Эксперимент по выполнению за месяц внутриквартирных работ при капремонте жилых домов показал свою эффективность. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко.

Прошедшим летом в каждой области и Минске определили 16 домов для пилотного проекта по проведению капремонта за месяц (вместо обычных 3,5 месяца). За этот срок следовало выполнить работы, связанные с необходимостью входа работников в квартиры: замена систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Именно эти работы, как правило, доставляют жильцам наибольшие неудобства. Ожидалось также, что сокращение сроков покажет резервы для уменьшения затрат без влияния на качество.

"Эксперимент завершился. В целом он показал свою эффективность, выявил, что при правильной организации комплекс внутриквартирных работ можно выполнить за один месяц, в том числе с учетом увеличения численности работников. Все остальные виды работ, включая фасадные, ремонт кровли, как правило, требуют большего времени в силу различных обстоятельств: погодных условий, особенностей технологических процессов. Важна мобилизованность заказчика и подрядчика. Данная практика должна быть распространена на все объекты капитального ремонта в Беларуси", - отметил Андрей Ромашко.

Он подчеркнул, что при организации капремонта особенно важно обеспечить предварительное информирование жильцов. "Когда собрания проводятся еще на стадии проектирования, потребитель понимает, что его мнением интересуются, и в дальнейшем он с большей вероятностью пойдет на контакт с работниками. Значительную экономию времени обеспечивает следование заранее установленным для каждой квартиры графикам. Тогда технологический процесс становится на свои рельсы", - пояснил начальник управления жилищного хозяйства.-0-