6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно указу №103, подписанному Президентом 5 марта, в Беларуси появилась возможность сдавать жилье на сутки по устной договоренности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Документом упрощаются требования к форме договоров о предоставлении принадлежащих физлицам жилых помещений, садовых домиков и дач для краткосрочного проживания иным физическим лицам на часы, сутки (на период до 15 календарных дней). "Новшество указа заключается в том, что эти договоры могут заключаться как в письменном виде, так и по устной договоренности. Собственник жилого помещения вправе выбирать. При осуществлении этого вида деятельности действует уведомительный принцип, налоги уплачиваются в фиксированном размере", - пояснили в министерстве.

Указ №103 также направлен на возвращение отношений по предоставлению жилых помещений для краткосрочного проживания в правовое русло, которое существовало до вступления в силу указа №337 "О регулировании деятельности физических лиц". "В связи с тем, что указ №337 разрешил осуществлять предоставление в краткосрочную аренду жилых помещений без регистрации в качестве предпринимателей, в законодательстве появился пробел, поскольку норма Жилищного кодекса, предписывающая необязательность регистрации договоров краткосрочного найма, потеряла свое действие, т.к. относилась только к предпринимательской деятельности, - отметили в Минжилкомхозе. - Совместно с Министерством по налогам и сборам было решено внести в указ №497 норму, которая позволяла бы вернуться к прежней практике - не регистрировать договоры, заключаемые при краткосрочном найме. Затем решили пойти дальше в либерализации указанных отношений - было решено отменить обязательность заключения договора в письменной форме".

Физлицам упростили требования к сдаче в аренду жилых помещений Одновременно исключена обязанность регистрировать такие сделки в местных исполнительных и распорядительных органах.

Соответствующие изменения внесены и в Жилищный кодекс, который в настоящее время находится в Палате представителей Национального собрания. "Наймодатели жилых помещений должны стремиться к доброжелательным отношениям с соседями, принятию необходимых мер для комфортного проживания в многоквартирном жилом доме", - подчеркнули в министерстве.-0-