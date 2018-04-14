14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси появились первые банкоматы с функцией для благотворительных взносов, сообщили БЕЛТА в коммуникационном агентстве PRCI.

"В Минске прошел запуск первых банкоматов Приорбанка с функцией сбора средств для благотворительного проекта "Семья каждому ребенку". Совместная инициатива Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Приорбанка помогает детям с инвалидностью, живущим в домах-интернатах, восстановить контакт с родителями или найти новую семью, а молодым людям с инвалидностью наладить самостоятельную жизнь при поддержке специалистов и волонтеров", - пояснили в агентстве.

Внести свой вклад в проект можно в 15 банкоматах Минска. Скоро специальная функция появится во всех банкоматах Приорбанка страны.

"Культура благотворительности в Беларуси еще только начинает развиваться. Нам очень хочется, чтобы люди, помогающие проекту, разово или через оформление подписки, гордились этим. Новая опция в банкоматах Приорбанка уникальна. Мы стали первыми в стране, кто внедрил возможность сделать благотворительный взнос в таком формате. Это очень простой способ помочь: вы тратите меньше минуты, но вносите очень существенный вклад в будущее детей", - отметил представитель ЮНИСЕФ в Беларуси доктор Рашед Мустафа Сарвар.

"Мы хотим дать возможность каждому нашему клиенту стать частью проекта и делаем этот процесс простым и удобным. Наш подход уже оценили пользователи мобильного и интернет-банкинга. Мы не могли не задействовать банкоматы как канал сбора средств, ведь во всей Беларуси их насчитывается более 400. Благодаря этому решению культура благотворительности приобретает действительно национальный масштаб и доступна во всех регионах страны", - подчеркнул заместитель председателя правления Приорбанка Розенберг Бернд.

Проект "Семья каждому ребенку" стартовал в ноябре 2017 года. За это время внести свой вклад смогли уже более 3,5 тыс. человек, а многие из них неоднократно. Около половины из них оформили ежемесячную подписку и помогают детям с инвалидностью на регулярной основе. Общая сумма пожертвований за первые 5 месяцев составила около Br55 тыс.-0-