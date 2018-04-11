11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси появились первые налоговые консультанты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства по налогам и сборам.

Первый квалификационный экзамен у физлиц, претендующих на получение квалификационного аттестата налогового консультанта, прошел 9-10 апреля. Аттестат налогового консультанта получат 7 физических лиц, успешно сдавших квалификационный экзамен.

Перечень налоговых консультантов размещен в открытом доступе на сайте Министерства по налогам и сборам.

Как сообщалось, указ №338 "О налоговом консультировании" вступил в силу 24 декабря 2017 года. Документ внедряет в стране профессиональный институт посредников между бизнесом и налоговыми органами. Его применение позволяет оградить бизнес от ошибок и нарушений налогового законодательства, снизить коррупционные риски в сфере налогообложения. Институт налоговых консультантов создается в Беларуси с учетом положительного зарубежного опыта. Работать в должности налогового консультанта специалист сможет после сдачи квалификационного экзамена в МНС и получения аттестата.-0-