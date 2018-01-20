В Беларуси повысили зарплаты спортсменам и тренерам

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 18 января 2018 года №42 увеличен размер повышения тарифной ставки (оклада) в среднем с 85% до 300% спортсменам, тренерам и иным специалистам национальных команд Республики Беларусь по видам спорта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Документ принят во исполнение поручений Президента, данных 30 мая 2017 года на Олимпийском собрании Национального комитета Беларуси.

Указанные меры в целом позволят повысить уровень заработной платы спортсменам, тренерам и иным специалистам национальных команд Беларуси по видам спорта в среднем на 80%, или на Br490,76 в месяц.

Конкретный размер повышения тарифных ставок (окладов) устанавливается Министерством спорта и туризма.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.