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В Беларуси празднуют День Победы

Общество 09.05.2018 | 08:59
Фото из архива
Фото из архива
День Победы Новости сюжета День Победы
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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республике Беларусь 9 мая отмечается День Победы - праздник, добытый в тяжелых боях за свободу и независимость Родины, огромным трудом в тылу, борьбой партизан и подпольщиков на временно оккупированных территориях.

Для жителей республики это не только праздничный день, но еще и день памяти, глубокого уважения и благодарности всем, кто приближал Победу. Советский народ сыграл решающую роль в борьбе против фашизма и вынес на своих плечах основную тяжесть войны, определив будущее всей мировой цивилизации.

9 мая 1945 года была одержана победа советского народа в Великой Отечественной войне, которая длилась 1418 дней и ночей. На страну обрушился удар невиданной силы, а путь к Великой Победе начинался на белорусской земле 22 июня 1941 года.

Беларусь стала ареной многих самых крупных битв Великой Отечественной. Первыми наступление врага отбивали пограничники и передовые подразделения войск прикрытия. Вражеская авиация бомбила железнодорожные узлы, аэродромы, а также Брест, Гродно, Волковыск, Барановичи и другие белорусские города.

После начала оккупации в Беларуси развернулось невиданное по своей массовости и упорству сопротивление врагу. На территории Беларуси военные действия продолжались по 28 июля 1944 года, когда в результате проведения операции "Багратион" наша страна была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

Белорусы - одна из наиболее пострадавших в результате войны наций. Гитлеровцы провели в Беларуси свыше 140 карательных операций. Трагическим символом массового уничтожения мирного населения стала деревня Хатынь, в которой были убиты 149 жителей и сожжены 28 дворов.

На территории Беларуси существовало около 250 лагерей советских военнопленных и 350 мест принудительного содержания населения. В их числе четвертый по величине в Европе лагерь смерти - Тростенец, где были уничтожены 206,5 тыс. человек.

В боевых действиях в годы войны участвовали 34,4 млн советских военнослужащих, в том числе более 1,3 млн белорусов и уроженцев Беларуси. Против немецких захватчиков на оккупированной территории Беларуси сражались свыше 374 тыс. партизан, более 70 тыс. участников насчитывало антифашистское подполье.

Беларусь в войне утратила более половины своего национального богатства. Было разрушено и сожжено 209 городов и районных центров, 9200 деревень. Огромны были людские потери. По данным современных исследователей, за годы войны погибло до трети жителей Беларуси.

Вклад белорусского народа в Великую Победу над фашистской агрессией получил признание во всем мире. На международной конференции 1945 года в Сан-Франциско, созванной для образования Организации Объединенных Наций, было принято решение о включении Беларуси в число стран-учредителей.

Память о Великой Отечественной войне сохраняется на протяжении всех послевоенных лет. За проявленные массовые героизм и мужество в борьбе против агрессоров столице Беларуси - городу Минску в числе 12 городов бывшего Советского Союза было присвоено почетное звание города-героя. Звание крепости-героя получила Брестская крепость. Наградами отмечены другие города Беларуси. О жертвах войны и подвиге народа свидетельствуют многочисленные обелиски, памятники, мемориальные комплексы, Курганы Славы. В Беларуси их почти 6 тыс. Важным научным и культурным учреждением является Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Памятником подвигу белорусского народа стало 146-томное собрание историко-документальных хроник "Память", в издании которого принимало участие Белорусское телеграфное агентство. В них поименно называются бойцы Красной армии, погибшие в боях за Беларусь, воины-земляки, отдавшие жизнь на фронтах войны, партизаны, подпольщики, мирные жители - жертвы нацистского геноцида, а также участники войны, вернувшиеся на родину.

Великой Отечественной войне посвящены многочисленные произведения литературы и искусства. В честь знаменательных событий, связанных с Великой Отечественной войной, проводятся торжественные мероприятия. Повсеместно ведется работа по улучшению условий жизни ветеранов войны.

В летописи Беларуси не было битвы более жестокой, чем Великая Отечественная война, не было подвига значительнее, чем подвиг советского солдата, защитившего Родину от врага, спасшего человечество от нацизма. Память о страшной войне и Великой Победе не может угаснуть: она навечно вписана в историю Отечества и каждой белорусской семьи. Пережитая трагедия и достигнутая Победа - вечный источник боли и горечи, гордости и славы белорусского народа.-0-

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Беларусь, ВОВ, праздник
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