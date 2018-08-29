29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается повысить ответственность владельцев дорог за безопасность движения. Об этом сообщил сегодня заместитель начальника управления Государственной автомобильной инспекции милиции общественной безопасности Александр Цегельник в Палате представителей на заседании Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона предусматривает дополнение полномочий Минтранса, местных властей и других владельцев дорог. Они будут проводить мониторинг дорожного движения и обеспечивать его эффективность. Такая практика есть в соседних странах.

Александр Цегельник отметил, что эти предложения поддержали Минтранс и местные власти. "При этом сохраняются полномочия МВД, ГАИ и Минтранса по выявлению в пределах своей компетенции условий, способствующих нарушению правил дорожного движения и совершению ДТП, принятию мер по их устранению", - обратил внимание он. Замначальника управления пояснил, что ГАИ ведет статистику ДТП, направляет ее владельцам дорог. Вместе они разрабатывают предложения по повышению уровня безопасности и организации дорожного движения. "В то же время отсутствие системы мониторинга и критериев эффективности не позволяет ранжировать реализацию предложений по повышению безопасности дорожного движения и реализовывать наиболее значимые", - подчеркнул он.

Сейчас главным основанием для включения в план проведения каких-то работ на участке дороги является концентрация ДТП. При этом другие показатели уходят на второй план. Задача законопроекта - ввести в практику мониторинг состояния безопасности дорожного движения с учетом множества факторов. Мониторинг владелец дороги должен проводить своими силами в процессе ее повседневного содержания. В первую очередь он должен принимать меры по профилактике ДТП, исключать предпосылки для них, не дожидаясь концентрации аварии. "Это повысит ответственность владельцев дорог за состоянием безопасности дорожного движения на вверенной территории", - сказал представитель ГАИ.-0-