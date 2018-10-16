В Беларуси предлагается расширить перечень документов, дающих право находиться в погранзоне

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется существенно расширить перечень документов, на основании которых граждане страны, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Беларуси, вправе пребывать в пределах пограничной зоны. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо, передает корреспондент БЕЛТА.

Такую новацию содержит законопроект о внесении изменения в законы по вопросам обеспечения пограничной безопасности. Сегодня он прошел первое чтение в Палате представителей. Сейчас находиться в пограничной зоне разрешается при наличии паспорта. ГПК предлагает расширить перечень документов, которые можно будет предъявить при проверке, включив в него военный билет, водительские права, служебное удостоверение.

Как сообщалось, согласно законопроекту, иностранцы смогут без пропусков следовать транзитом через пограничную зону в санатории, дома отдыха, посещать там объекты придорожного сервиса.

Законопроект предусматривает также ряд новаций, которые позволят укрепить пограничную безопасность. Пограничники смогут не только определять места въезда или входа в пограничную полосу, но и временной промежуток, в который на ней можно находиться.

В целом поправки направлены на то, чтобы упростить для людей пересечение государственной границы Беларуси, способствовать дальнейшему внедрению в оперативно-служебную деятельность органов пограничной службы информационных технологий.

Пограничная зона - это участок местности, прилегающий к государственной границе (в среднем на глубину до 30 км) в пределах части территории района, города, поселка городского типа, сельсовета, включающий также принадлежащую Беларуси часть вод пограничных рек, озер и других водных объектов и расположенные на них острова. Пограничная полоса прилегает к границе в среднем на глубину до 10 км. Этот участок местности предназначен для строительства и поддержания в исправном состоянии сооружений и объектов, необходимых для охраны государственных рубежей.-0-