26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается усовершенствовать законодательство по выплате компенсаций за срубленные деревья. Проект закона "О внесении дополнений и изменений в закон Беларуси "О растительном мире" вынесен на общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Законопроект подготовлен для совершенствования норм действующего закона, связанных с удалением и пересадкой кустарников и деревьев, проведением компенсационных посадок и выплат стоимости удаляемых растений. Так, документ предусматривает, что с разрешения местных властей удаляться, пересаживаться деревья и кустарники будут при проведении топографических работ, геологическом изучении недр. Также это касается кустов и саженцев деревьев, которые находятся в ненадлежащем состоянии, растут на землях запаса и в противоэрозионных насаждениях. Будут удалять или пересаживать деревья с диаметром ствола от 12 см на высоте 1,3 м, высаженные вдоль дорог, растущие на землях сельскохозяйственного назначения.

На основании предварительного уведомления местных властей предлагается удалять, пересаживать деревья и кустарники на землях сельхозназначения с диаметром ствола менее 12 см на высоте 1,3 м, а также в границах отдельных военных объектов и на землях, предоставленных для нужд обороны. Исключение составляют деревья и кустарники в противоэрозионных насаждениях и высаженные как придорожные.

В документе уточняется порядок выдачи разрешения или заключения о признании дерева опасным или о том, что оно мешает эксплуатации зданий, сооружений, других объектов. Землепользователь сможет предоставлять юридическим и физлицам право удалять, пересаживать растения, предварительно получив на это разрешение местных властей, либо после их предварительного уведомления. Основанием может стать также заключение о том, что дерево опасно.

Кроме того, в проекте закона уточняются случаи компенсационных посадок либо выплат стоимости удаляемых растений. Речь идет о проведении топографических работ, геологическом изучении недр, удалении деревьев, кустарников с диаметром ствола 12 см и более на высоте 1,3 м, произрастающих на землях сельскохозяйственного назначения и на землях запаса. Также в эту категорию попадает удаление деревьев и кустарников из-за их ненадлежащего качественного состояния, не создающего угрозу причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан.

В то же время проект закона предусматривает, что компенсационных посадок и выплат не будет при удалении деревьев и кустарников с участков, которые изымаются для государственных нужд. А также в том случае, если деревья с диаметром ствола менее 12 см на высоте 1,3 м вырубаются на сельскохозяйственных землях. Исключение сделано для противоэрозионных и придорожных насаждений.

Свои замечания и предложения по проекту во время общественного обсуждения на правовом форуме Беларуси можно высказать до 26 марта.-0-