17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается ввести новый вид страхования в туризме - страхование гражданской ответственности туристической организации. Об этом шла речь во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

Представители отрасли на фоне событий нынешнего сезона (в том числе финансовых проблем российских туроператоров, сложности с полетными программами украинских туроператоров) инициируют изменения в страховании в турбизнесе. Как отметил председатель Республиканского союза туриндустрии Беларуси Филипп Гулый, практика подобного страхования туристической деятельности существует в России, Казахстане, других странах. Вопрос в том, подходит ли Беларуси в чистом виде российская или польская модель или нужен какой-то комбинированный вариант.

Начальник управления медицинского страхования "Белгосстраха" Людмила Кулак пояснила, что страхование гражданской ответственности турорганизации могло бы стать механизмом защиты прав туристов в тех случаях, когда турфирмами не исполняются обязательства. Пока нормативного правового акта, который бы устанавливал обязательность или существование такого вида страхования, в Беларуси нет. Турист может купить медицинскую страховку или страховку от невыезда. Последний страховой полис гарантирует возврат денег в случае объективных личных проблем у туриста - отказ в визе, экстренная госпитализация непосредственно перед поездкой, смерть близких родственников, призыв на военные сборы либо военную службу. Есть еще один вид страхования, который позволяет избежать дополнительных расходов - страхование общегражданской ответственности туриста, который находится за границей.

"Других видов страхования, которые бы покрывали в том числе какие-то расходы, связанные с неисполнением обязательств туристической организацией, сегодня в Беларуси нет. "Белгосстрах", если будет инициатива Минспорта либо нашего непосредственного регулятора Министерства финансов, готов работать в этом направлении. Мы знакомы с опытом проведения такого страхования, поскольку сотрудничаем со многими европейскими и российскими страховыми компаниями", - резюмировала Людмила Кулак.-0-