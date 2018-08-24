24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается запретить экспорт мореного дуба в необработанном виде. Это предусмотрено проектом указа "О некоторых вопросах добычи и обращения янтаря и топляковой древесины", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Топляковая древесина, в том числе мореный дуб, находится на дне водоема или под слоем иловых осадков. Это ценный природный ресурс. "Минприроды предлагает запретить вывоз топляковой древесины в заготовленном виде за пределы Беларуси. Она подлежит переработке внутри страны вне зависимости от способа ее добычи", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время законодательством Беларуси установлена ставка налога за добычу мореного дуба, но порядок осуществления этого вида деятельности не определен. В связи с этим Минприроды разработало проект указа, который регулирует вопросы изъятия и обращения топляковой древесины.

Предлагается закрепить норму, что добыча этого природного ресурса должна осуществляться в соответствии с проектной документацией, прошедшей государственную экологическую экспертизу, и по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами. В случае извлечения топляковой древесины без проведения земляных и (или) дноуглубительных работ проектом указа предусматривается выполнение этой деятельности в соответствии с технологической картой, а также определяются требования к ее содержанию.

В пресс-службе обратили внимание на то, что при добыче мореного дуба со дна водоемов не оказывается существенное воздействие на состояние водных ресурсов.

Как сообщил ранее заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель, запасы мореного дуба в Беларуси официально не подсчитывались. "Но этот ресурс есть. Об этом говорят исследования частных лиц, мы этой информацией владеем. Это достаточно дорогой материал, специфический в обработке", - отметил он.-0-