24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагают создавать ресурсные центры медиации в школах. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора центра "Медиация и право", исполнительный директор Белорусского республиканского союза юристов Ирина Орловская на круглом столе в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос, который можно было бы обсудить, - это создание ресурсных центров (или, может быть, одного такого центра) на базе наших школьных служб медиации", - сказала Ирина Орловская. Предполагается, что для разрешения конфликтов сюда смогут обращаться и другие учреждения образования.

Проект по развитию школьной медиации начат центром "Медиация и право" в сентябре 2015 года в СШ №30 Минска. Работа проводилась на волонтерских началах и включала взаимодействие с администрацией, педагогами, родителями, детьми. Медиативные процедуры проводили медиаторы центра. Со временем круг учреждений образования, задействованных в проекте, серьезно расширился. А в 2017 году в каждой школе-участнице были созданы школьные службы медиации.

Школьники, которые прошли соответствующее обучение, получили возможность предлагать ровесникам медиацию в качестве альтернативного способа разрешения конфликтов. Успех этого проекта в Минске заметили и в регионах. От областей, в том числе Брестской, Могилевской, Минской, поступили запросы распространить опыт и на школы этих регионов.

Участниками круглого стола "Белорусская школьная служба медиации: влияние на образовательный процесс и тенденции развития в Республике Беларусь" стали представители заинтересованных государственных органов и организаций, в том числе педагоги, медиаторы и адвокаты. Его организаторами выступили Министерство юстиции совместно с представительством Детского фонда ООН в Беларуси, общественным объединением "Белорусский республиканский союз юристов" и учебно-практическим учреждением "Центр "Медиация и право".-0-