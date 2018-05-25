В Беларуси примут детей на оздоровление 5,9 тыс. лагерей

25 мая, Минск/Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 5,9 тыс. лагерей примут в 2018 году детей на оздоровление. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель директора - начальник отдела государственных закупок и методической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай, передает корреспондент БЕЛТА.

"Санаторно-курортное лечение и оздоровление детей - приоритетное направление в деятельности центра. В этом году планируется оздоровить 377 тыс. детей. Из них 219 тыс. в лагерях с дневным пребыванием и 158 тыс. - с круглосуточным. Особое внимание будет уделено оздоровлению социально незащищенных категорий детей: путевками в лагеря планируется обеспечить около 14 тыс. детей-сирот и более 4 тыс. детей-инвалидов. В оздоровительной кампании-2018 планируется задействовать 5,9 тыс. лагерей", - сказал Александр Цай.

По его словам, в этом году на летнюю оздоровительную кампанию планируется использовать Br43 млн государственных средств. Из них Br41 млн будет направлен на удешевление стоимости путевок в оздоровительные лагеря, Br1,5 млн на приобретение путевок для льготных категорий, Br0,5 млн - на оказание помощи в подготовке стационарных лагерей к работе в летний период. Как и в предыдущие годы, доля удешевления в общей стоимости путевок в лагеря с круглосуточным пребыванием детей сроком 18 и более дней составит более 40%, а в лагеря с дневным пребыванием и в 9-дневные - около 80%.

"Что касается стоимости путевок в оздоровительные лагеря, то местными исполнительными и распорядительными органами во взаимодействии с Республиканским центром будет проводиться постоянный контроль за уровнем цен и сохранением их доступности для широких слоев населения", - добавил Александр Цай. Основная задача - обеспечить безопасное пребывание детей в оздоровительных лагерях. Поэтому круглосуточно и в выходные будет вестись постоянный мониторинг их деятельности.-0-