В Беларуси прислушиваются к предложениям общественных организаций - Воронюк

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси прислушиваются к предложениям общественных организаций. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал первый секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Дмитрий Воронюк.

"Очень важно, что сегодня прислушиваются к мнению общественных организаций и мы все чувствуем себя единой командой. Это еще раз подтвердила встреча главы Администрации Президента Натальи Кочановой с представителями общественных объединений. Нас как молодежную организацию интересовали вопросы поддержки молодежи и молодых семей, предоставления первого рабочего места, перспектив развития студотрядовского движения. У БРСМ и Минобразования есть инициативы по совершенствованию молодежной политики. Уверен, что они найдут отклик и будут поддерживаться. Здорово, что у общественных организаций есть такая возможность высказываться и быть услышанными. Для нас это, конечно, серьезнейшая ответственность, потому что любое принятие решений проходит через обсуждение граждан", - сказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, у молодежи всегда много идей и инициатив, самое главное - форма их подачи. "БРСМ должно быть дыханием современной молодежи, чтобы проекты и инициативы молодых людей не оставались незамеченными. Поэтому в работе с молодежью мы делаем упор на современные технологии, - подчеркнул первый секретарь ЦК БРСМ. - Сегодня, если мы скажем старшекласснику или студенту: напиши свой проект на бумаге и пришли нам, никто не будет этим заниматься. Молодой человек должен просто выслать нам свою идею в любой момент, когда она пришла ему в голову. С 6 сентября мы планируем запустить на нашем сайте "Молодежь Беларуси" онлайн-площадку отзывов и предложений "Мы слышим каждого". И, как показывает практика, самые лучшие проекты рождаются именно из таких идей".

Дмитрий Воронюк отметил, что в Беларуси действительно немало сделано в сфере молодежной политики. Кроме того, БРСМ анализирует наработки российских коллег. "Сейчас за социальную сферу в правительстве отвечает вице-премьер Игорь Петришенко, который до этого являлся послом Беларуси в России. Он видел, как там на практике реализуются молодежные проекты. Нам важен его опыт и видение, как выстраивать молодежную политику в Беларуси", - добавил руководитель БРСМ. -0-