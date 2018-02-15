В Беларуси продолжится работа по сдерживанию цен на лекарства

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продолжится работа по сдерживанию роста цен на лекарственные средства. Это предусмотрено соответствующим меморандумом, который подписан сегодня между Минздравом и фармацевтическим сообществом страны, передает корреспондент БЕЛТА.

В документе прописана эта обязанность Минздрава и субъектов хозяйствования, осуществляющих фармацевтическую деятельность. Через год будут рассмотрены результаты выполнения совместных договоренностей.

По словам министра здравоохранения Валерия Малашко, проводимая Минздравом системная работа позволила добиться устойчивого снижения цен на лекарства. По данным Национального статистического комитета, индекс потребительских цен на медикаменты за 2017 год составил 99,8% (к декабрю 2016 года), за январь 2018-го - 100,17% (к январю 2017 года). С марта 2016 года и по настоящее время повышение всеми отечественными производителями отпускных цен на лекарства осуществляется в исключительных случаях только по согласованию с Минздравом.

На постоянной основе также проводится работа с зарубежными производителями, отметил министр. "Наша цель - добиться того, чтобы цены на импортные лекарства не превышали уровня сопредельных стран", - сказал он.

Валерий Малашко отметил, что в Минздрав обращаются граждане, которым фармработники аптек предлагают зарубежные препараты и при этом дают безграмотные комментарии, мол, зарубежные лекарства изготавливаются из более очищенных субстанций. "Требую прекратить такую порочную практику", - сказал министр, добавив, что Государственная фармакопея Беларуси в своих монографиях на фармацевтические субстанции содержит все те же требования к качеству препаратов, что и Европейская.-0-