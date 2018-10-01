В Беларуси проходит акция "Мы выбираем помощь пожилым людям!"

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проходит республиканская благотворительная акция Белорусского республиканского союза молодежи "Мы выбираем помощь пожилым людям!", сообщил корреспонденту БЕЛТА координатор волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце" Роман Мамченко.

Это ежегодный проект союза молодежи. "Акция направлена на поддержку одиноко проживающих пожилых людей, ветеранов и участников Великой Отечественной войны. По традиции к проекту подключились все регионы. Так, в Бресте волонтеры "Доброго сердца" окажут адресную помощь ветеранам и пожилым людям, посетив их со сладкими подарками на дому. На Гомельщине наши активисты посетят Дуяновский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Пожилых людей ожидает концертная программа и беседа за чаепитием. В Вилейском районе 4 октября пройдет ретро-кинозал для пожилых людей и др. Кроме того, продолжится работа по наведению порядка на придомовых участках ветеранов и одиноких пожилых людей", - рассказал Роман Мамченко.

Волонтеры БРСМ также помогут пожилым людям доставить сельхозпродукцию с районных и городских ярмарок. "Как и в прежние годы, организована бесплатная доставка сельхозпродукции для ветеранов, инвалидов I и II группы. Наших волонтеров легко заметить и узнать по бойцовкам и курткам движения "Доброе сердце". На ярмарках организованы информационные стенды, где пожилые люди могут оставить свою заявку. Ребята с удовольствием помогут им заготовить все необходимое на зиму. Уже в эти выходные наши волонтеры активно работали на сельхозярмарках в столице и других регионах", - отметил координатор волонтерского движения.-0-