В Беларуси проходят контрольные занятия по тактико-специальной подготовке военных связистов

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 12-16 марта проходят контрольные занятия по тактико-специальной подготовке с личным составом соединения, воинских частей и подразделений связи Вооруженных Сил, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Для воинских частей и подразделений связи это первое контрольно-проверочное мероприятие в текущем учебном году. Во время него будет развернута система связи на новых и модернизированных средствах и комплексах связи, принятых на вооружение ВС. Кроме этого, подразделения впервые применят новые штатные станции спутниковой связи с использованием выделенного ресурса группировки спутников связи Беларуси и России. Руководит занятиями начальник связи ВС - начальник управления связи Генштаба Вооруженных Сил Олег Мищенко.

Главной целью контрольных занятий станет повышение способности и готовности органов управления и войск связи своевременно развернуть систему связи и обеспечить устойчивое управление войсками. Мероприятие является практическим этапом подготовки войск связи к командно-штабному учению Вооруженных Сил.-0-