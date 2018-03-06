В Беларуси пройдет Неделя информационной безопасности

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя информационной безопасности пройдет впервые в Беларуси, сообщили БЕЛТА организаторы.

Мероприятия пройдут с 24 по 30 марта в Минске под эгидой научно-технологической ассоциации "Инфопарк", ОАЦ при Президенте и ОАО "АГАТ-системы управления".

"Это беспрецедентное событие как для представителей рынка информационной безопасности, так и для государственных структур и регулирующих органов, которые совместно будут заняты поиском решений конкретных задач в этой области. Отдельное внимание будет уделено образованию и программам обучения, а также подготовке специалистов самого высокого уровня", - отметили организаторы.

Во время Недели информационной безопасности 29-30 марта состоится международная конференция IT Security Conference 2018. Отдельным блоком предусмотрено обсуждение декрета №8 "О развитии цифровой экономики", который вступает в силу с 28 марта.

Запланирован круглый стол по актуальным проблемам кибербезопасности в IT-пространстве, серия практических обучающих семинаров на базе университетов, семинар по вопросам и информационной безопасности и сотрудничества стран "Восточного партнерства" и Европейского союза.-0-