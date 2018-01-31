В Беларуси проведена масштабная оценка действий дежурных сил ПВО

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах Беларуси продолжаются мероприятия проверки боевой готовности. В соответствии с замыслом проведена масштабная оценка действий дежурных сил по противовоздушной обороне полетами контрольных целей, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.

"В результате действий дежурных расчетов зенитных ракетных подразделений и экипажей истребительной авиации были успешно решены учебно-боевые задачи по противовоздушной обороне", - отметили в министерстве.

Кроме того, подразделения смешанной авиационной базы выполнили задачи по поражению наземных объектов.

Особенностью работы по контрольным целям стало ее выполнение в сложных метеорологических условиях.

После выполнения поставленных задач подразделения ВВС и войск ПВО приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации.-0-