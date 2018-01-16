В Беларуси проведены испытания опытного образца информационной системы колесного шасси

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" завершена опытно-конструкторская работа "Разработка и изготовление опытного образца информационной системы колесного шасси 5937", в ходе которой был изготовлен и испытан опытный образец, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного военно-промышленного комитета.

Опытный образец информационной системы колесного шасси (ИСКШ) установлен в шасси 5937 модернизированной боевой машины 9А33-1Б взамен штатной панели механика-водителя. Автоматизация рабочего процесса управления, диагностики, сбора, обработки и отображения информации позволили облегчить управление и упростить эксплуатацию колесного шасси, расширить его функциональные возможности, интеллектуальность и безопасность.

ИСКШ позволяет контролировать режимы функционирования агрегатов с выводом информации на дисплей, автоматически определять текущее местонахождение шасси по сигналам спутниковых навигационных систем, ориентировать шасси и отображать координаты его положения на электронной карте местности, а также диагностировать техническое состояние агрегатов в оперативном и тестовом режимах. Кроме того, ИСКШ обеспечивает регистрацию в постоянном запоминающем устройстве характерных параметров эксплуатации и наработок узлов, автоматизацию поиска неисправностей с использованием диалогового режима.

При этом ИСКШ исключает необходимость отслеживания водителем параметров шасси, выводит в необходимых случаях на экране дисплея лаконичную и однозначно воспринимаемую рекомендацию или команду, которые в свою очередь дублируются специальными цветовыми сигнализаторами, располагаемыми в поле зрения водителя.-0-