В Беларуси проведут эксперимент по ограничению времени продажи алкоголя

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будет проведен эксперимент по ограничению времени продажи алкогольных напитков. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович, передает корреспондент БЕЛТА.
Отвечая на вопрос об ограничении времени продажи алкоголя, Артур Карпович отметил: "Этот вопрос обсуждался на уровне правительства, и принято решение о том, чтобы провести на определенных территориях Беларуси эксперимент по ограничению времени реализации алкоголя".
По словам первого замминистра, результаты этого эксперимента позволят сделать выводы, влияет ли ограничение продажи алкоголя на его употребление, а также на уровень преступности.
Артур Карпович также добавил, что пока не располагает информацией о том, какие конкретно районы будут участвовать в эксперименте.-0-
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