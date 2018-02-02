В Беларуси провели две операции по вживлению в мозг электродов для подавления психических расстройств

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси провели две операции по вживлению в головной мозг электродов для подавления проявлений тяжелых психических расстройств. Об этом сообщил на пресс-конференции в БЕЛТА старший научный сотрудник нейрохирургического отдела РНПЦ неврологии и нейрохирургии Владимир Алексеевец.

С помощью вживления электродов в головной мозг в значительной степени можно подавить обсессивно-компульсивные расстройства, связанные с наличием у человека тяжелых неизбавимых, навязчивых мыслей и действий. Как отметил Владимир Алексеевец, функциональная нейрохирургия не является лечением первой ступени. Как правило, это тяжелые пациенты с заболеваниями, которые радикально вылечить невозможно. "На данный момент у нас, к счастью или сожалению, всего две операции выполнены. Тем не менее, начало положено", - сказал старший научный сотрудник.

Вживление в мозг электродов в одном случае показало очень хорошие результаты. Во втором случае операцию нельзя назвать эффективной по той причине, что пациент сам настоял на удалении электродов, несмотря на то, что лечение объективно привело к улучшению его состояния. Пациент стал ходить на улицу, хотя до этого почти полтора года не выходил из квартиры, начал социализироваться. Однако из-за сниженного интеллекта пациент просто перестал замечать, что ему стало лучше. Его смущал внешний вид, поэтому электроды и удалили.

К специалистам центра часто обращаются пациенты с лицевыми болями. Это довольно распространенное заболевание, особенно среди возрастных пациентов. В этом случае медики готовы предложить весь спектр хирургического лечения этого тяжелого состояния, в том числе малоинвазивные операции.

Специалисты центра освоили технологию имплантации морфиновой помпы. Это лечение, в частности, направлено на подавление тяжелых болевых синдромов, вызванных онкологическими заболеваниями. Пациентов с достаточной ожидаемой продолжительностью жизни отбирает консилиум. Импланты - как нейростимуляторы, так и помпы - довольно дорогостоящие, лечение проходит за счет государственных средств. Есть неплохие результаты по применению этой технологии при лучевых ожогах. "Это пациенты, которые проходили лучевую терапию по поводу онкологии органов малого таза, легких и получили ожог спинного мозга, который сопровождается тяжелым болевым синдромом, ничем не подавляемым. В таких случаях мы предлагаем пациентам этот метод лечения", - рассказал Владимир Алексеевец.-0-

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