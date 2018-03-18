В Беларуси проверены подразделения сил немедленного реагирования механизированных бригад

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продолжается проверка боевой готовности Вооруженных Сил, которая проводится по поручению Президента Александра Лукашенко. В ночь на 18 марта внезапному экзамену подверглись сразу несколько подразделений 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад Северо-западного оперативного командования, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
Одно из подразделений 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады лично проинспектировал государственный секретарь Совета безопасности генерал-лейтенант Станислав Зась.
На данном этапе проверки основной целью являлась проверка практических действий дежурных подразделений сил немедленного реагирования, а также их готовность и способность выполнять свои задачи по предназначению в кратчайшие сроки.
Во всех проверяемых подразделениях состоялся смотр готовности личного состава, вооружения, военной и специальной техники к выполнению задач по предназначению.
В интересах объективности оценки действий войск штаб руководства проверкой создает обстановку, которая направлена на достижение внезапности для обучаемых.-0-
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