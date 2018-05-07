В Беларуси проживают 8 412 ветеранов Великой Отечественной войны

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проживают 8412 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Время неумолимо, и по состоянию на 1 апреля 2018 года в нашей стране проживали 8 412 ветеранов Великой Отечественной войны, из них непосредственно участников - 4 006, - привел цифры Александр Румак. - Только за 2014-2017 годы ветеранов стало на 13 тыс. меньше. Средний возраст - 95-96 лет, самые молодые - 86-87 лет. Это юные партизаны и подпольщики".

В частности, насчитывалось 2 430 человек, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы войны, 451 блокадник Ленинграда, 143 человека, работавших на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, членов экипажей судов, интернированных в начале ВОВ в портах других государств. И 36 человек, участвовавших в составе специальных формирований, разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах.

К категории граждан, пострадавших от последствий войны, относятся 17,4 тыс. жителей республики. В том числе чуть более 16 тыс. бывших узников фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, 605 членов семей погибших военнослужащих.

В республике насчитывается 634 инвалида с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с их последствиями.

Кроме повышения пенсий и доплат к ним, для перечисленных категорий в законодательстве предусмотрен ряд льгот и социальных услуг. Во всех населенных пунктах республики регулярно проводятся обследования условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших в годы войны, одиноких пожилых людей, выявляется их потребность в различных видах помощи и оказывается необходимая поддержка. "Работу эту проводят смотровые комиссии, старосты деревень, сельские Советы. И все заявки, которые поступают от ветеранов ВОВ, выполняются. Так, 913 ветеранам и 1255 лицам, пострадавшим от последствий войны, была оперативно оказана такая помощь по решению бытовых проблем. Еще 160 предоставлена государственная адресная помощь, 81 - материальная из средств ФСЗН", - добавил Александр Румак.

Также местные исполнительные и распорядительные органы поддерживают деятельность общественных объединений ветеранов. Большую роль играют молодежные организации, учреждения образования и трудовые коллективы предприятий и организации по оказанию посильной шефской помощи закрепленным за ними ветеранам.-0-