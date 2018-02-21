В Беларуси проживают 9,3 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси, по данным на 1 января текущего года, проживали 9,3 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 5,7 тыс. инвалидов и участников войны. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В Минске живут два Героя Советского Союза: Иван Ильич Кустов, получивший это высокое звание в годы ВОВ, и Василий Сергеевич Мичурин, заслуживший его в годы финской войны.

На начало нынешнего года в республике насчитывалось 2,5 тыс. человек, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы войны, и еще 155 - работавших на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, членов экипажей судов, интернированных в начале ВОВ в портах других государств.

В Беларуси проживает 36 человек, принимавших участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах, а также 459 человек, которые работали на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда в период блокады и награждены медалью "За оборону Ленинграда", знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

В республике живет 654 инвалида с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в Великую Отечественную войну либо с их последствиями. Членами семей погибших воинов и партизан являются 650 человек.

Бывших узников фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания - 16,6 тыс. человек.

Во всех населенных пунктах регулярно проводятся обследования условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших в годы войны, одиноких пожилых людей, выявляется их потребность в различных видах помощи и оказывается необходимая поддержка.

Местные исполнительные и распорядительные органы оказывают помощь ветеранским объединениям.-0-