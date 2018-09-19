В Беларуси распределено более 4,3 тыс. выпускников педагогических специальностей

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси распределено 4 350 выпускников педагогических специальностей с высшим и средним специальным образованием, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве образования.

Выпускники-педагоги получили первые рабочие места в школах, в учреждениях среднего специального образования, колледжах, в вузах.

Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка в этом году закончили более 3 тыс. человек. "Выпускники дневной бюджетной формы обучения распределены на 100%. Около десяти платников изъявили желание также получить направление на первое рабочее место", - отметили в БГПУ.

Молодые педагоги, направленные на работу в школы страны, в августе приступили к выполнению своих обязанностей.

С выпускницей университета имени М.Танка Аленой Бурнос, которая распределена в одну из гродненских гимназий, встретилась корреспондент БЕЛТА. Алена с 1 сентября взяла свой первый в жизни 1 "В". "В этой гимназии, в классе с такой же литерой училась и я, - отметила она. - С детства мечтала быть учителем. И всегда знала, что вернусь работать в родную школу. Еще в университете, когда мы были на практике в столичных школах, я все больше убеждалась, что это мое. Мне нравится общаться с детьми, помогать им получать новые знания, делать открытия, искать подход к каждому - это очень интересно. Я хочу получить ценный опыт, работая в школе".-0-