В Беларуси расширены полномочия учредителей профтехколледжей по корректировке цифр приема

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси расширены полномочия учредителей учреждений профессионально-технического образования по корректировке цифр приема. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра образования Вадим Богуш, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году начинает работать следующее изменение в системе приема: расширяются полномочия учредителей учреждений профессионально-технического образования, прежде всего это местные органы власти, связанные с корректировкой цифр приема", - сказал Вадим Богуш. Это касается тех случаев, когда в процессе приема документов выясняется, что по каким-то специальностям в регионе есть дополнительная потребность. В этом случае учредитель по согласованию с Министерством образования может внести соответствующие корректировки в рамках общих цифр, увеличив набор на востребованные специальности и сократив объем подготовки по менее востребованным.

Зачисление в учреждения профессионально-технического образования происходит на основании среднего балла свидетельства об общем базовом образовании или аттестата. Если абитуриент поступает на творческие специальности, ему необходимо пройти внутренние вступительные испытания. Прием документов продлится с 15 июня по 20 августа. В случае наличия свободных мест в группах и желающих обучаться эти сроки можно продлить.-0-