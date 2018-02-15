15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси расширяется компетенция нотариата, сообщил министр юстиции Олег Слижевский на пресс-конференции, посвященной деятельности органов юстиции в 2017 году, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы проводим работу по расширению компетенций нотариата. Это закрепляется в проектах нормативных правовых актов. И уже на сегодня реализовано предложение Министерства юстиции по посредничеству нотариуса в процедуре электронной государственной регистрации субъектов хозяйствования", - сказал Олег Слижевский.

Кроме того, Министерством юстиции и Белорусской нотариальной палатой совместно с Национальным банком прорабатывается вопрос по обеспечению возможности совершения исполнительной надписи нотариусом на документах, представляемых банком в электронном виде, посредством технологии блокчейн.

С 1 января 2017 года в республике начала функционировать единая электронная система учета нотариальных действий и наследственных дел, в рамках которой работает общедоступный поиск отмененных доверенностей и открытых наследственных дел.

Нотариальную деятельность в республике в прошлом году осуществляли более 800 нотариусов в составе 209 нотариальных контор и 40 нотариальных бюро. За год совершено более 1,3 млн нотариальных действий.-0-