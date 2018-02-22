22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси рассматривается вопрос об увеличении времени приема у врачей общей практики, сообщил журналистам председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко в пресс-центре БЕЛТА.
"В республике и в столице идет перевод участковых врачей на работу по общеврачебной практике. На сегодня уже утверждены нормативы. Если у врача-терапевта участкового норматив был один врач на 1,7 тыс. человек, то по врачу общей практики это будет норматив один врач на 1,5 тыс. человек. Мы рассматриваем вопрос по увеличению времени приема пациентов", - сказал Сергей Малышко.
Переход на систему врача общей практики - это не механическое переименование участковых врачей-терапевтов. Это возвращение к тому опыту, когда один врач обладал навыками смежных специальностей - офтальмолога, невролога, хирурга, оториноларинголога. Работа будет организована по принципу команды "врач общей практики, помощник врача и медсестра общей практики".
В Минске в 2017 году переподготовку и курсы повышения прошел 371 человек из числа участковых терапевтов.-0-
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