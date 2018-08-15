В Беларуси рассматривается возможность придания некоторым садовым товариществам статуса населенного пункта

15 августа, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства рассматривает возможность придания некоторым садовым товариществам статуса населенного пункта. Об этом заявил сегодня журналистам начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть такие садовые товарищества, особенно вблизи крупных областных центров, которые по сути являются нормальными, обычными поселками. Почему бы такое товарищество не проревизировать и придать ему статус населенного пункта. Мы это рассматриваем", - сказал Александр Авраменко.

Как отметил заместитель председателя комитета архитектуры и строительства Миноблисполкома Вадим Николаенко, такая возможность рассматривается путем издания специального нормативного акта для предупреждения различного рода махинаций.-0-