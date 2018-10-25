В Беларуси растет число договоров государственного социального заказа - Минтруда

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество реализуемых в Беларуси договоров государственного социального заказа в январе-сентябре этого года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10. Эти данные привел заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Александр Румак сегодня на онлайн-конференции "Социальное обслуживание населения" на сайте Минтруда, сообщает БЕЛТА.
В конце прошлого года в Беларуси была упрощена процедура государственного социального заказа, чтобы расширить круг участников рынка соцуслуг и обеспечить ими большее число нуждающихся. "Принятые меры позволили облегчить механизм выбора исполнителя государственного социального заказа и увеличить их количество. По итогам 9 месяцев 2018 года реализуются 82 договора, что на 10 больше, чем в аналогичном периоде 2017 года", - отметил Александр Румак.
Он добавил, что число исполнителей государственного соцзаказа выросло в основном за счет увеличения числа первичных организации БОКК и БелТИЗ. Но также появились новые инициативные партнеры - негосударственные некоммерческие организации, такие как Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам, Белорусское общество инвалидов, международное благотворительное общественное объединение "Скала".-0-
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