26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси растет число вторых и третьих родов. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Василий Жарко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Количество вторых и третьих родов увеличилось до 60% от общего числа. Вместе с тем коэффициент воспроизводства составляет лишь 1,7. Для того чтобы численность населения увеличилась, нужен как минимум коэффициент 2,15. Хотелось бы, чтобы в семьях были по меньшей мере два-три ребенка. Хороший результат дало предабортное консультирование, количество абортов уменьшилось", - отметил Василий Жарко.
Еще одним резервом для увеличения численности населения вице-премьер назвал снижение смертности людей в трудоспособном возрасте и общей смертности от внешних причин.
Василий Жарко сегодня вручил подарки пациентам РНПЦ "Мать и дитя" в рамках благотворительной акции "Наши дети", которая проходит под патронатом Президента Беларуси с 11 декабря по 10 января. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, помогают им в решении существующих проблем, вручают детям подарки.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.349 BYN
|2.346 BYN
|2.352 BYN
|USD
|1.9791 BYN
|1.98 BYN
|1.99 BYN
|RUB
|3.4287 BYN
|3.41 BYN
|3.42 BYN