Василий Жарко во время акции в РНПЦ "Мать и дитя"

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси растет число вторых и третьих родов. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Василий Жарко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Количество вторых и третьих родов увеличилось до 60% от общего числа. Вместе с тем коэффициент воспроизводства составляет лишь 1,7. Для того чтобы численность населения увеличилась, нужен как минимум коэффициент 2,15. Хотелось бы, чтобы в семьях были по меньшей мере два-три ребенка. Хороший результат дало предабортное консультирование, количество абортов уменьшилось", - отметил Василий Жарко.

Еще одним резервом для увеличения численности населения вице-премьер назвал снижение смертности людей в трудоспособном возрасте и общей смертности от внешних причин.

Василий Жарко сегодня вручил подарки пациентам РНПЦ "Мать и дитя" в рамках благотворительной акции "Наши дети", которая проходит под патронатом Президента Беларуси с 11 декабря по 10 января. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, помогают им в решении существующих проблем, вручают детям подарки.-0-