3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатывается программа комплексной модернизации жилого фонда. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин сегодня во время открытия 20-й специализированной выставки "Вода и тепло", передает корреспондент БЕЛТА.

"Совместно с министерством (жилищно-коммунального хозяйства. - Прим. БЕЛТА.) разрабатываем программу по комплексной модернизации жилого фонда в Беларуси. Как минимум 70% жилого фонда должны модернизировать и в 1,5-2 раза снизить энергозатраты. Это одна из главных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - сказал Анатолий Калинин.

Он выразил уверенность, что представленное на выставке технологическое оборудование будет способствовать дальнейшему снижению затрат, повышению эффективности и улучшению состояния экологии Беларуси. "Нам есть чем поделиться и позаимствовать опыт у прибывших иностранных гостей в области водо- и теплоснабжения", - отметил вице-премьер.

Форум проходит в минском Футбольном манеже с 3 по 6 апреля. В программе значатся первый отраслевой конгресс "Эффективное тепло- и водоснабжение в Беларуси", панельные дискуссии, семинары. Профильные компании представляют технологические решения в промышленной теплоэнергетике и бытовом сегменте.-0-