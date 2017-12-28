В Беларуси разрабатывается технология получения синтетических генов

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной академии наук разрабатывается технология получения синтетических генов, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий лабораторией белковой инженерии Института биоорганической химии НАН Алексей Янцевич.

"Наш проект включает несколько этапов. Первый - разработка отечественной технологии получения синтетических генов. Далее - автоматизация этой технологии, создание инновационного оборудования. И последний этап - создание производства синтетических генов в Беларуси. Сейчас мы занимаемся разработкой технологии и ее автоматизацией. Планируем, что через два года уже будет разработана отечественная технология получения синтетических генов и создан прототип оборудования, которое позволит в автоматизированном режиме осуществлять основные этапы синтеза", - сказал Алексей Янцевич.

Синтетические гены - основной инструмент практически в любой современной инновационной биотехнологической разработке. Главная сфера применения синтетической ДНК сегодня - метаболическая инженерия. Реализация проекта открывает перед белорусскими учеными и биотехнологами большие перспективы в этом направлении. "С помощью синтетических генов можно изменять свойства микроорганизмов. Например, в 2016 году американские ученые создали дрожжи, которые способны синтезировать розовое масло для парфюмерии. Так что при изменении генома микроорганизмов можно получать многие ценные биотехнологические продукты, биологически активные вещества, новые лекарства, которые ранее не были доступны. Синтетическая биология - современное востребованное направление", - отметил заведующий лабораторией. Развитие современных методов генной инженерии открывает перспективы использования синтетической ДНК в генотерапии для коррекции генома человека.

Ученый отметил, что данный проект - закономерное продолжение развития научного направления "белковая инженерия", созданного в Беларуси членом-корреспондентом НАН Сергеем Усановым.

Алексей Янцевич также обратил внимание на высокий экспортный потенциал проекта. "Мы нацелены не только на белорусский, но и зарубежный рынок", - добавил он.

Данный проект занял второе место в номинации "Лучший инновационный проект" на республиканском конкурсе инновационных проектов 2017 года.-0-