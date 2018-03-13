13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатываются новые меры для борьбы с бытовым хулиганством и шумными соседями. Об этом сегодня на круглом столе в пресс-центре БЕЛТА сообщила начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением законодательства и законности правовых актов Генеральной прокуратуры Беларуси Марина Попова.

По ее словам, генеральным прокурором утверждена соответствующая рабочая группа, которая с 5 марта приступила к работе. В ее состав вошли представители министерств внутренних дел, жилищно-коммунального хозяйства. "Мы совместными усилиями рассматриваем вопрос, что нам сделать в дальнейшем для разрешения проблемной ситуации с накапливанием жалоб и недовольством граждан. Основная претензия в том, что ситуации, связанные с бытовыми конфликтами и шумом, часто не доходят до логического итога", - проинформировала представитель Генпрокуратуры.

"Работа ведется по ряду направлений. Думаю, в первой декаде апреля мы предложим наше видение этой ситуации, внесем предложения законодательного характера и механизмов взаимодействия госорганов", - добавила Марина Попова. В частности, идет речь об усовершенствовании порядка взаимодействия между органами внутренних дел и жилищно-эксплуатационными службами, чтобы определить более четкое разграничение, какие органы и как должны работать в конкретных случаях.

Второе направление - это совершенствование законодательства, продолжила она. "Мы определяемся в необходимости возможного дополнения ст. 17.1 Кодекса об административных правонарушениях частью о мелком хулиганстве в быту. Хочу подчеркнуть, что это "сырые" вещи, и мы, безусловно, совместно выработаем итоговую позицию. Мы думаем об этом направлении, поскольку в свое время поднялся вопрос противодействия домашнему насилию. И тогда по инициативе Министерства внутренних дел домашние побои были выделены в отдельную часть статьи 9.1 КоАП, данному вопросу стало уделяться больше внимания. Постепенно это приносит свои плоды", - добавила начальник отдела. К примеру, если бытовое хулиганство выделить в отдельную часть, то органы внутренних дел будут четко понимать: когда происходят драки или мелкое хулиганство в домашних условиях в любое время - это их компетенция. Если поступила жалоба на шум, который вызван проведением строительных работ, то это будет относиться к правилам пользования жилыми помещениями и останется за жилищно-эксплуатационными службами.

Параллельно члены рабочей группы оценивают качество обучения специалистов эксплуатирующих организаций. "Не забываем о большой части товариществ собственников, ЖСК, ЖСПК, где руководители также наделены правом на составление протоколов по таким правонарушениям. Согласно законодательству, эти руководители могут назначаться на такие должности только после прохождения соответствующего обучения. Однако, как показывает практика, материал усваивается на недостаточном уровне. Поэтому мы также намерены оценить качество обучающих программ, дополнить их при необходимости, а также проконтролировать качество подготовленных административных протоколов", - констатировала представитель Генпрокуратуры.

Марина Попова отметила, что Генеральная прокуратура уделяет большое внимание проблеме бытового хулиганства и конфликтов на этой почве. "Мы говорим о ней на протяжении последних пяти лет. Ранее мы даже подсчитывали количество жалоб граждан относительно бытового шума. В 2014 году более 40 тыс. граждан по республике обратились во все инстанции, исполкомы, органы внутренних дел, ЖЭСы по подобным случаям. Уже тогда мы поднимали эту тему и рассматривали вопросы совершенствования законодательства", - констатировала она.-0-

Все материалы круглого стола "Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?"

Около 1 тыс. жалоб минчан на шумных соседей поступает за месяц в милицию "Как правило, речь идет о шуме в квартирах. В большинстве случаев эти сообщения перенаправляются в эксплуатационные службы, которые имеют право вести административный процесс по таким делам - их около 60-65%", - отметил Сергей Красуцкий.

К ответственности по жалобам соседей в 2017 году привлечены более 5 тыс. человек Дмитрий Улога пояснил, что если говорить о проблеме шумных соседей, то чаще всего в подобных случаях фигурируют три статьи административного кодекса.