В Беларуси разрабатываются стратегические документы по развитию лесного хозяйства

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатывается ряд стратегических документов по развитию лесного хозяйства. Об этом сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Кулик на семинаре по адаптации лесного хозяйства Беларуси к изменению климата, передает корреспондент БЕЛТА.

"При поддержке Глобального экологического фонда, Всемирного банка, заинтересованных госорганов, Белорусского государственного технологического университета совместно с профильными научными учреждениями страны разрабатывается ряд важных стратегических программных документов, которые должны быть приняты в текущем году и внесут ощутимый вклад в укрепление потенциала устойчивого развития в сфере лесного хозяйства, сохранения окружающей среды", - сказал Александр Кулик.

Речь идет о стратегии адаптации лесного хозяйства Беларуси к изменению климата до 2050 года, стратегии долгосрочного развития лесного хозяйства Беларуси с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Разрабатывается также Национальный план действий по адаптации лесного хозяйства к изменению климата до 2030 года и Национальный план действий по внедрению "зеленой экономики" в лесное хозяйство Беларуси до 2030 года.

Как отметил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Александр Кремер, белорусские леса, которые являются национальным сокровищем, не смогут адаптироваться к новой климатической ситуации без помощи людей. "Всемирный банк помогает Министерству лесного хозяйства в выработке новых подходов к тому, как управлять лесным хозяйством. Мы помогаем в определении того, какие лесные культуры являются наиболее адаптированными к изменению климата, а также в адаптации опыта других стран, пострадавших от различных климатических катастроф. Финансируем закупку нового оборудования для ведения лесного хозяйства, помогаем в строительстве лесопитомников", - рассказал Александр Кремер.

Семинар, который проходит в Белорусском государственном технологическом университете, предусматривает презентацию программы "Стратегия и планы действий по адаптации лесного хозяйства Беларуси к изменению климата, увеличению абсорбции парниковых газов, внедрению принципов зеленой экономики" и четыре тематических круглых стола. Обсуждаются проблемы состояния лесов, наиболее значимые последствия изменения климата и общеевропейские подходы по адаптации к нему лесного хозяйства.-0-