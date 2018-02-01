1 февраля, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. В Беларуси разрабатываются технологии производства безглютенового детского питания. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор РУП "Институт мясо-молочной промышленности" Алексей Мелещеня сегодня перед научно-практическим семинаром "Инновационные технологии и оборудование для пищевой промышленности".

Одним из приоритетов деятельности Института мясо-молочной промышленности Алексей Мелещеня назвал развитие сегмента детского питания разных возрастных групп на мясной и молочной основе. "Несколько последних разработок связаны с такими болезнями, как целиакия, или непереносимость глютена, и фенилкетонурия. Такое импортное питание стоит очень дорого. В Орше уже производятся консервы со сниженным содержанием фенилаланина для больных фенилкетонурией. Эта продукция уже поставляется и на экспорт. Работаем над несколькими рецептурами - отнюдь не для удовлетворения экономических интересов, цель государства в том, чтобы поддерживать каждого человека, обеспечивать доступность необходимого питания", - рассказал он.

Ученые пищевой промышленности также работают над различными рецептурами сухого питания с повышенным содержанием белка для людей с повышенной физической нагрузкой. Разработки предусматривают использование специализированных витаминно-минеральных премиксов.

В научно-практическом семинаре "Инновационные технологии и оборудование для пищевой промышленности", который проходит на базе РУП "Институт мясо-молочной промышленности", принимают участие представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия, концерна "Белгоспищепром", специалисты предприятий молочной и пивоваренной промышленности Беларуси, международные компании-производители оборудования для пищевой промышленности (Россия, Чехия, Польша, Италия). Семинар посвящен опыту внедрения инновационных технологий, который позволил предприятиям оптимизировать этапы производственного процесса, уменьшить расходы на утилизацию, начать производство новых продуктов, получить конкурентные преимущества и в целом повысить экономическую эффективность производства продукции.-0-