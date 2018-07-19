В Беларуси разработают концепцию обновления телеканала "Жест"

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создается рабочая группа по разработке концепции обновления телеканала "Жест". Речь об этом шла сегодня на заседании круглого стола, посвященного вопросам развития в стране инклюзии и комфортной среды для инвалидов, передает корреспондент БЕЛТА.

На первоначальном этапе в состав рабочей группы войдут представители Министерства информации, кабельных операторов, самого телеканала. В дальнейшем к работе подключатся представители Министерства труда и социальной защиты, Национальной киностудии "Беларусьфильм".

Первый заместитель министра информации Павел Легкий отметил, что рабочая группа соберется в ближайшее время в узком составе. "Нужно провести встречу, чтобы наметить, с чего начать, оценить, какие расходы потребуются. Сейчас законодательство не предусматривает участие государства в бюджетной поддержке этого проекта. Но у Мининформа есть некоторые идеи, как можно было бы попробовать это сделать", - подчеркнул он. Павел Легкий добавил, что на первом этапе необходимо вернуть телеканал "Жест" в эфир, а дальше уже обсуждать вопросы его ребрендинга. Еще один важный вопрос, который будет обсуждаться рабочей группой, - финансовые источники существования телеканала.

Режиссеры телеканала "Жест" Злата Карпиевич и Егор Бяков представили свое видение развития ситуации в более отдаленной перспективе. Они предложили проект семейного телеканала "Мы". По их задумке, весь контент, начиная от анонсов и заканчивая полнометражными художественными и документальными фильмами, будет субтитрирован, чтобы люди с проблемами слуха имели полный доступ к информации. При этом целевая аудитория телеканала существенно расширится. Телеканал предлагается транслировать через интернет, кабельное и спутниковое вещание на русском и белорусском языках. В сетку вещания режиссеры хотят включить проекты о белорусских талантах, людях с непростой судьбой, развлекательные шоу собственного производства.

Концепция нового телеканала заинтересовала участников круглого стола. "Это неожиданно и, главное, расширяет тематику канала. Действительно, нужно развивать семейные отношения, культивировать в обществе, особенно в молодежной среде, традиционные семейные ценности. Потребность в этом есть. Кроме того, мы готовы участвовать в программах телеканала, чтобы подсказывать людям с ограниченными возможностями, где и какую помощь они могут получить", - отметил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак.

"Жест" - специализированный телеканал для людей с нарушениями слуха. Он начал свое вещание в 2009 году. С 2010 года транслировался в сетях крупных кабельных операторов. Сейчас у него возникли финансовые проблемы: нет площадей для размещения, оборудование устарело, отсутствует возможность для закупки и создания нового контента. С июля телеканал временно приостановил вещание. Как отметили его представители, они получают до 400 писем в день от зрителей с просьбами вернуть телеканал в эфир.-0-