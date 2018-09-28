В Беларуси разработают тест-систему для выявления вируса гепатита Е

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые из РНПЦ эпидемиологии и микробиологии разработают тест-систему для выявления вируса гепатита Е, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая лабораторией инфекций с природным резервуаром центра доктор медицинских наук, профессор Тамара Амвросьева.

На базе лаборатории выполняется проект, посвященный вирусному гепатиту Е. Его возбудитель может передаваться людям через мясо и мясную продукцию, наиболее часто - через свинину и крольчатину. В странах ЕС эти продукты наряду с другими показателями контролируются на наличие вируса гепатита Е. "Поэтому в ближайших наших планах - создание нового диагностического ПЦР-набора для выявления этого вируса у людей, а также в пище и воде", - сказала Тамара Амвросьева.

"Наша страна вступает в ВТО. Поэтому уже сегодня мы готовимся к тому, чтобы благодаря собственным диагностическим технологиям быть конкурентоспособными и иметь возможность защитить население от возможных инфекционных угроз", - отметила заведующая лабораторией.

Ранее в центре создали линейку (более 10 наименований) современных препаратов для диагностики кишечных вирусных инфекций и выявления их возбудителей в пищевых продуктах и воде. Одной из последних разработок, основанных на использовании передовых молекулярных технологий, стал ПЦР-набор, который позволяет обнаружить достаточно широкий спектр кишечных патогенов - норовирусов, ротавирусов, кишечных аденовирусов, энтеровирусов (последние могут быть причиной более серьезных заболеваний: менингитов, энцефалитов, миокардитов, гепатитов). Производятся также наборы, включающие комплекты реагентов для улавливания этих вирусов в пищевых продуктах и питьевой воде.

"Мы объединили две технологии "в одном флаконе", что позволило не только обнаруживать вирусы, но и определять их тип, а потом оценивать безопасность потребляемой продукции в отношении вирусных инфекций человека", - добавила Тамара Амвросьева. Производственные возможности РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, на базе которого разработаны эти диагностические средства, позволяют полностью обеспечить лабораторную службу Беларуси. Некоторые из них уже успешно экспортируются в Россию, Казахстан, Украину.

Всего в центре производится более 20 отечественных ПЦР-наборов и технологий для обнаружения широкого круга инфекционных агентов, включая особо опасные и природно-очаговые (вирусов Эбола, Марбург, Ласса, клещевого энцефалита и др). Также созданы тест-системы для выявления вирусов гепатитов (В, С, А), возбудителей ВИЧ-инфекции, респираторных инфекций (гриппа, коронавирусов и др.), туберкулеза, полиомавирусной инфекции, а также инфекций, передающихся половым путем и др.-0-