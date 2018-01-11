В Беларуси разработали инновационный комплекс для добычи углеводородного сырья в шахтах

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В СЗАО "Новинка" создано производство новой для Беларуси продукции - высокотехнологичного оборудования для добычи углеводородного сырья из горных выработок нефтешахт, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

Бурение и ремонт скважин выполняется на глубине не менее 1 км как с применением забойного двигателя, так и роторным способом. Опытный образец комплекса уже прошел испытания в ОАО "Беларуськалий". В настоящее время в СЗАО "Новинка" работают над серийным производством этого высокотехнологичного оборудования.

Во время визита в СЗАО "Новинка" председатель ГКНТ Александр Шумилин провел единый день информирования. Он рассказал о реализации важнейших проектов Государственной программы инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы, в соответствии с которой на предприятии создано производство высокотехнологичного оборудования, а также об основных направлениях научно-технической и инновационной политики страны.

СЗАО "Новинка" создано в 1990 году для разработки и внедрения в Беларуси энергосберегающих технологий. Предприятие входит в состав Группы ФИД - группы белорусских и российских предприятий, создающих инновационное оборудование для повышения эффективности добычи углеводородного сырья.-0-