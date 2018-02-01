1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработана Концепция развития экспорта услуг в области образования на 2018-2020 годы. Об этом сегодня журналистам сообщила начальник управления международного сотрудничества Министерства образования Ирина Шитковская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Задачи повышения престижа национальной системы образования на международном рынке должны решаться комплексно. Мы разработали Концепцию развития экспорта услуг в области образования на 2018-2020 годы (развитие бренда "Образование в Беларуси") и дорожную карту мероприятий по ее реализации", - сказала Ирина Шитковская.

В числе важнейших индикаторов достижения результатов в этой области будут рассматриваться: увеличение доли иностранных граждан в общей численности обучающихся; повышение уровня развития академической мобильности; рост количества реализуемых договоров о сотрудничестве с зарубежными партнерами. "В современных условиях образование, с одной стороны, - это услуга, формирующая новую сферу экономической деятельности, с другой - показатель потенциала страны, параметр ее международной конкурентоспособности. В этих условиях политика в сфере образования становится одним из важных инструментов инновационного развития", - подчеркнула руководитель управления.

Ирина Шитковская констатировала, что наблюдается рост рейтинга не только у столичных вузов, но и у региональных. "Все учреждения высшего образования республики представлены в рейтинге Webometrics Ranking of World Universities, 47 из них - в рейтинге International Colleges and Universities Rankings. В данных рейтингах высокие позиции занимают БГУ, БНТУ, ГрГУ им. Я.Купалы, БГУИР, БГТУ, БГЭУ", - проинформировала она.

Беларусь является участником 108 международных договоров в сфере образования, науки и молодежной политики. Белорусскими вузами установлено сотрудничество с 86 странами по более чем 3,7 тыс. соглашений. Количество иностранных граждан, обучающихся в учреждениях образования республики, в 2018 году превысило 20,2 тыс. человек из 102 стран и по сравнению с 2010 годом увеличилось в 2 раза. Из общего количества иностранных обучающихся более 19,2 тыс. человек получают образование в вузах, 922 - в учреждениях среднего специального и профессионально-технического образования.

Основными экспортными рынками услуг образования стали страны СНГ, а также государства Южной и Юго-Восточной Азии: Китай, Вьетнам, Шри-Ланка, Индия.

Кроме этого, ежегодно более 3,5 тыс. обучающихся и более 3,7 тыс. педагогических работников Беларуси выезжают за рубеж в рамках академической мобильности. Для чтения лекций в учреждения высшего образования с учетом инновационных достижений в соответствующих областях знаний в 2017 году были привлечены 174 зарубежных специалиста.-0-