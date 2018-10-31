31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси реализуют пилотный проект в формате "где живу, там и работаю", сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

Программой деятельности правительства предусмотрено рассмотрение возможности создания при индивидуальном жилищном строительстве типовых объектов для дальнейшего занятия гражданами предпринимательской деятельностью.

По словам Владимира Кухарева, такой формат будет востребован с учетом развития городов-спутников. "Мы понимаем: чтобы заинтересовать человека поехать строить там жилье, важным является наличие рабочих мест. Понятно, что одномоментное строительство предприятий, заводов финансово будет тяжело", - отметил он. Поэтому в рамках декрета №7, мер по поддержке предпринимательства предлагается при строительстве индивидуальных домов по желанию застройщиков предусмотреть возможность создания помещений, в которых граждане могут организовать некий малый бизнес.

Такие вспомогательные помещения могут появиться в домах или на территории застройки. "Возможно, кто-то захочет магазин построить, парикмахерскую открыть, оказывать услуги по ремонту", - добавил Владимир Кухарев.

Пилотный проект по формату "где живу, там и работаю" планируется реализовать в 2019 году.-0-