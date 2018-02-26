В Беларуси с 1 марта вступает в действие госстандарт по выходным сведениям изданий

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 марта вступает в действие государственный стандарт по выходным сведениям книжных и периодических изданий. Такая информация размещена на сайте Министерства информации, сообщает БЕЛТА.
"1 марта 2018 года будет введен в действие государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 7.4–2017 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформления", утвержденный постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 31 июля 2017 г. № 63", - говорится в сообщении.
Стандарт устанавливает требования к составу выходных сведений книжных, периодических, нотных, листовых изданий, оформлению выходных сведений и порядку их расположения на элементах изданий.
Распространение стандарта осуществляет НПРУП "БелГИСС".-0-
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