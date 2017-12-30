30 декабря, Мядельский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 2018 года активизируют работу по материальному оснащению учреждений образования, сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы постарались в этом году и с правительством, и с депутатами, с Минфином отработать вопросы таким образом, чтобы следующий год сделал определенный задел в плане поддержки материально-технической базы учреждений образования. Например, мы начнем совместно с "Горизонтом" реализовывать программу оснащения общих средних школ мультибордами", - сказал Игорь Карпенко. Речь идет не просто об использовании техники, это и подготовка соответствующих образовательных программ, которые могут использоваться в учебно-воспитательном процессе в конкретном учреждении образования при помощи этих техсредств.

Более того, со следующего года начнется реализация программы оснащения ресурсных центров. В госпрограмму "Образование и молодежная политика" внесена корректировка касательно создания ресурсных центров, укрепления материально-технической базы. "В целом мы сделали определенный задел в совершенствовании материально-технической базы системы образования", - отметил министр.

По словам Игоря Карпенко, сегодня в стране идет процесс укрепления системы подготовки квалифицированных специалистов вокруг движения WorldSkills. Благодаря этому предприятия повернулись к данной теме лицом и стали более активно сотрудничать с учреждениями образования в плане корректировки программ, направленных на практикоориентированность подготовки тех или иных кадров. Ведущую роль в подготовке таких кадров должны сыграть ресурсные центры.

"В следующем году мы проведем национальный конкурс профессионального мастерства. Это не просто освоение каких-то современных технологий, которые в мире применяются по тем или иным специальностям и направлениям экономической деятельности, но и приобретение новых навыков, которые могут способствовать повышению производительности труда", - добавил министр.-0-