В Беларуси с февраля зарегистрировано 178 случаев кори

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во всех регионах Беларуси с февраля зарегистрировано 178 случаев кори, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В подавляющем большинстве это завозные случаи и случаи, которые зарегистрированы у людей, находившихся в контакте с заболевшими. "Это небольшое количество случаев. Оно свидетельствует, что в нашей стране благодаря вакцинации сформирована достаточно сильная иммунная прослойка, которая не позволяет активно циркулировать вирусу кори среди населения", - отметили в центре.

Большинство завозов связано с пребыванием в Украине. Зарегистрированы единичные случаи заболевания у украинских граждан, приехавших в гости.

В Беларуси 85% заболевших были не привиты (в том числе из-за отказа от вакцинации) или не полностью привиты против кори.

Министерство здравоохранения напоминает о важности профилактических прививок против кори при планировании поездок за пределы страны. Результаты анкетирования выезжающих за границу показали, что 70% опрошенных знают свой прививочный статус. Тем, кто не знает о своих прививках против кори и планирует поездки за пределы страны, целесообразно уточнить прививочный статус и при необходимости сделать прививку. Если по возвращении из-за границы появились симптомы инфекционного заболевания (повышение температуры тела, сыпь, боли в горле, кашель, конъюнктивит), следует немедленно обращаться к врачу. При этом стоит акцентировать его внимание на недавнем возвращении из зарубежных стран.-0-