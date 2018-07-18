18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года произошло более 340 лесных пожаров, сообщил сегодня на пресс-конференции консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Александр Угрин, передает корреспондент БЕЛТА.

"В лесхозах, подчиненных Минлесхозу, по состоянию на 18 июля произошел 341 случай возгорания на общей площади 775 га. Наибольшее количество лесных пожаров зарегистрировано в лесхозах Брестской, Гомельской и Минской областей, наименьшее - в лесхозах Витебской области", - сказал Александр Угрин.

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