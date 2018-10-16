16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года произошло более 420 лесных пожаров, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.

"С начала этого года в лесном фонде Минлесхоза произошло более 420 пожаров на площади свыше 910 га", - сказал Виталий Дрожжа.

Эти цифры значительно превышают прошлогодние: в 2017-м произошел 121 лесной пожар на площади чуть более 70 га. Рост числа пожаров связан со сложными погодными условиями, которые сложились весной и летом. "В этом году апрель и май выдались засушливыми. Солнечная погода сопровождалась порывистым ветром, который способствовал распространению огня и мешал нам в ряде случаев сразу обнаруживать пожары, так как прижимал дым к пологу леса. Поначалу лето было относительно холодным, но сухим, затем наступил зной. Лесной охране приходилось работать очень напряженно, чтобы защитить леса от пожаров. Притом что нужно выполнять весь комплекс других работ, чтобы отрасль зарабатывала деньги. Кроме того, есть проблема усыхания сосновых насаждений, на которую мы должны оперативно реагировать. Так что это лето и для меня как нового министра было довольно серьезным испытанием, которое благодаря четкой и слаженной работе специалистов на местах нам удалось пройти успешно", - отметил министр.

Виталий Дрожжа подчеркнул, что введение запрета на посещение лесов было вынужденной мерой. "Человек может быть уверен, что никакого вреда природе не нанесет, но в такую жару и сушь любая искра могла стать причиной серьезного лесного пожара. И в этом году мы сами инициировали снятие запрета, как только ситуация менялась. Но есть неудобство в том, что введение и снятие запрета предоставлено органам местной власти. Мы пишем ходатайство, потом осуществляется длительная процедура на местах, и только после этого решение вступает в силу. Мы работаем над тем, чтобы в будущем это происходило более оперативно", - добавил он.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-